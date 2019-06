Další zemětřesení u Českých drah. Kdo má nahradit ředitele Kupce?

Kupec byl do čela Českých drah jmenován loni v září po odvolání tehdejšího šéfa společnosti Pavla Krtka. Kupec byl do té doby členem představenstva. Po jeho nástupu do funkce postupně skončili ve vedení podniku dva lidé. V únoru vypršel pětiletý mandát Michalu Štěpánovi, který se rozhodl ve společnosti zcela skončit. Nyní je šéfem Integrované dopravy Středočeského kraje. V květnu pak odešel i Michal Heřman, který v představenstvu působil teprve od poloviny letošního ledna. Kupec upozornil, že za odchodem Heřmana nejsou vnitřní problémy, Heřman se totiž krátce po svém nástupu přihlásil do výběrového řízení na šéfa těžební společnosti OKD, ve kterém uspěl.

Dozorčí rada zatím řešení personálních záležitostí na programu pondělního zasedání nemá. Není však vyloučeno, že rada toto téma zařadí do programu těsně před začátkem jednání.

Tuto možnost dnes ČTK potvrdil i předseda dozorčí rady Karel Pospíšil, přičemž nevyloučil, že Kupcovo odvolání navrhne sám. "V současné době shromažďuji veškeré podklady, které si následně vyhodnotím. Podle toho se rozhodnu," podotkl. O možných důvodech ke změnám v čele podniku nechtěl zatím mluvit.

Místopředseda Odborového sdružení železničářů a jeden z členů dozorčí rady Vladislav Vokoun ČTK řekl, že dosud nevidí žádný relevantní důvod k odvolání Kupce. "Pokud někdo v pondělí odvolání navrhne, budu chtít znát pádné důvody k takovému kroku," uvedl. Čtvrteční výrok premiéra o nestabilní situaci ve vedení označil za komický a upozornil, že společnosti se nedávno podařilo obhájit rating, úspěšně vydat nové dluhopisy, uzavřít řadu smluv na provoz krajských linek nebo nákup nových vlaků. Zástupci odborů podle něj většinou při řešení personálních otázek pro změny nehlasují. "Je to však věcí vlastníka," dodal.

Případným nástupcem Kupce by mohl být náměstek ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský. V minulosti v Českých drahách na různých pozicích už působil, stejně jako v některých dceřiných firmách společnosti. Nebeský se zatím k dotazu ohledně jeho možného budoucího angažmá u Českých drah nevyjádřil.

Velké změny ve vedení státního dopravce začaly loni v létě, kdy řídící výbor z velké části obměnil dozorčí radu podniku. Ta následně vyměnila i představenstvo společnosti v čele s předsedou Krtkem. Skončili také Martin Bělčík a Ludvík Urban. Novým šéfem představenstva byl následně jmenován Miroslav Kupec, kterého později ve vedení doplnili Radek Dvořák, Michal Vereš, Michal Heřman a Patrik Horný. Po odchodu Heřmana je pětičlenné představenstvo zatím neúplné. V květnu navíc skončil v čele dozorčí rady Petr Moos, který se rozhodl odstoupit ze zdravotních důvodů. Novým předsedou je akademik Karel Pospíšil.