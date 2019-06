Řidičák na zkoušku a přísnější bodový systém? Ministerstvo chystá velké změny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát zavede pro začínající řidiče tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům do dvou let od získání řidičského oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku. Zástupci ministerstva dopravy to uvedli při dnešní prezentaci připravovaného bodového systému. Podle statistik způsobí čerství řidiči zhruba pětinu nehod. Ministerstvo počítá i se zvýšení pokut pro všechny řidiče za nejvážnější přestupky.