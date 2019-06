Kolaps Masarykova nádraží. Porucha trakčního vedení zastavila provoz

Událost se stala v 17:30. Sběrač lokomotivy, která vjížděla na nádraží, strhl trakční vedení," řekl Illiaš. Rozsah škod nyní na místě zjišťují elektrikáři SŽDC. Výhled, kdy by mohl být provoz obnoven, mluvčí SŽDC zatím neměl.

Náhradní doprava

➡️ do stanice Praha-Vysočany metrem B do stanice Vysočanská

➡️ do stanice Praha-Libeň metrem B na Nádr. Vysočany a dále autobusem 136, 177, 182, 183, 195 do zast. Nádraží Libeň

➡️ do stanice Praha-Holešovice metrem B a C do stanice Nádraží Holešovice