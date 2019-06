Policie pronásledovala kradené auto. Honička skončila nehodou, D11 uzavřena

Dálnice D11 před Hradcem Králové byla dnes ráno uzavřena při nehodě po pronásledování ukradeného auta. Po zastavení auto ještě lehce popojelo a narazilo do policejního vozu. Nikomu se nic nestalo. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Ivana Ježková. Omezení provozu trvalo zhruba čtyři hodiny do 09:00.