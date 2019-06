Libeňský most čeká oprava: Začne v roce 2022 a trvat bude téměř 3 roky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Oprava pražského Libeňského mostu by měla trvat 32 měsíců a uskutečnit se od září 2022 do dubna 2025. Vyplývá to z harmonogramu v dokumentu, který dnes projednal magistrátní výbor pro dopravu. Celkové stavební náklady se odhadují na 560 milionů Kč. Technická správa komunikací (TSK) vypsala tendr na vyhotovení projektu rekonstrukce. Vedení města již vybralo variantu opravy, která počítá s posílením, nikoliv náhradou stávající konstrukce. Most z roku 1928 je v havarijním stavu a nebyl nikdy opravován.