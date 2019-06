Zdražení dálniční známky? Až po dokončení opravy D1, oznámil Kremlík

"Zdražení dálniční známky není aktuální. Dokud nebude hotová modernizace D1, bude stát roční kupon 1500 Kč. Zvyšování ceny by v tuto chvíli nebylo vůči řidičům fér," napsal Kremlík. O tom, že diskusi o zvýšení ceny dálničních známek je možné vést nejdříve po dokončení oprav na D1, dnes mluvili lidovci.

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek uvedlo, že Kolovratníkův návrh znamená pouze zvýšení maximálního cenového limitu dálniční známky v zákoně, což by umožnilo změnu výše poplatku do budoucna. Se zdražením známky ale počítá ministerstvo financí ve svém návrhu státního rozpočtu. Zvýšení cen by mělo přinést nárůst příjmů z dálničních známek asi o dvě miliardy korun.

Zdražení dálniční známky není aktuální. Dokud nebude hotová modernizace D1, bude stát roční kupon 1 500 Kč. Zvyšování ceny by v tuto chvíli nebylo vůči řidičům fér. pic.twitter.com/1nMXN7mjOA — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) 21. června 2019

Kolovratník změnu předložil v novele, která má dosavadní papírové kupony nahradit od roku 2021 elektronickými známkami. Sněmovna o návrhu rozhodne při červencovém schvalování. Zdražit by podle návrhu mohly i krátkodobé kupony. Za měsíční známku by mohli motoristé zaplatit 600 korun, tedy o 160 korun více než nyní. Za desetidenní by pak místo současných 310 korun nově platili 400 korun.

V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky.

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Předloha by také od dálničních poplatků osvobodila některá vozidla na alternativní pohon, další by zvýhodnila. Zdarma by po dálnicích jezdila auta na elektrickou energii nebo vodík, případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za poloviční sazby by měla jezdit auta na zemní plyn a biometan. Vozidla na zkapalněný ropný plyn (LPG) novela nezvýhodňuje, ale někteří poslanci to navrhli změnit, přestože pro to nezískali podporu ve sněmovním hospodářském výboru.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Stát loni za prodej kuponů získal více než pět miliard korun, zhruba stejně jako předloni.

Ceny dálničních známek v Česku patří v Evropě k průměru. Z okolních zemí jsou levnější na Slovensku, kde desetidenní kupon vyjde na deset eur (asi 256 korun), měsíční na 14 eur (359 korun) a roční je za 50 eur (1282 korun). V Rakousku si motoristé připlatí za roční známku, která stojí 89,20 eur (asi 2283 korun), desetidenní je naopak levnější, stojí 9,20 eur (asi 236 korun). V Německu zatím mohou motoristé s osobními vozy jezdit zdarma. V Polsku jsou poplatky počítány podle skutečně ujeté vzdálenosti.