Kolik bude stát dálniční známka? Poslanci řešili sporný návrh Kolovratníka (ANO)

Kolovratníkův návrh dálniční známky nezdražuje. Pouze v zákoně zvyšuje horní limit, kolik může známka stát. Cenu známky stanoví vláda. Sám Kolovratník dnes ve výboru připustil, že netušil, co svým návrhem způsobí. Návrh podle něj vedla snaha pomoci ministerstvu dopravy.

Zdražení dálniční známky není aktuální. Dokud nebude hotová modernizace D1, bude stát roční kupon 1 500 Kč. Zvyšování ceny by v tuto chvíli nebylo vůči řidičům fér. pic.twitter.com/1nMXN7mjOA — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) 21. června 2019

Ve svém návrhu argumentoval mimo jiné tím, že už od roku 2012 je cena známky na zákonném maximu. Ministerstvo dopravy s ním dnes ve výboru vyslovilo nesouhlas. Předseda výboru Radim Fiala (SPD) v nadsázce poznamenal, že podpořit Kolovratníkův návrh "je taková poslanecká statečnost".

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Předloha by také od dálničních poplatků osvobodila některá vozidla na alternativní pohon, další by zvýhodnila. Zdarma by po dálnicích jezdila auta na elektrickou energii nebo vodík, případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr.

Vláda navrhuje v novele zvýhodnit při nákupu dálniční známky auta na zemní plyn a biometan. Měla by platit méně. Poslanec ODS Vojtěch Munzar navrhl rozšířit toto zvýhodnění i na auta poháněná LPG a na auta s emisemi do 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Výbor však k těmto jeho návrhům nezaujal žádné stanovisko. Naproti tomu podpořil jeho třetí návrh, který z novely vyřazuje i vládou navrhované zvýhodnění pouze aut na zemní plyn a biometan. Munzar své návrhy zdůvodňoval tím, že vládou navržený postup není technologicky neutrální.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Stát loni za prodej kuponů získal více než pět miliard korun, zhruba stejně jako předloni.