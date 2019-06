Řidiči veřejné dopravy ohrožují cestující. Místo řízení si hrají s mobily

Cestující pražské hromadné dopravy byli zděšeni, když viděli, že řidič při sjíždění kopce ze Suchdolu na Podbabu vůbec nevěnoval řízení a místo toho se díval do mobilu. Ohrožoval tak desítky cestujících.

Řidič byl už předvolán dopravním podnikem. Za prohřešek mu může být snížen plat a v krajním případě mu hrozí i výpověď.

Nejedná se o jediný případ podobného typu. Rozzuřená cestující upozornila na nestandardní chování řidiče autobusu v Karlovarském kraji, který během jízdy někomu volal a poté dokonce pouštěl volant, aby mohl posílat esemesky. „Když jsem to viděla, byla jsem v šoku a hlavou se mi honilo, jak nás všechny cestující vlastně ohrožuje," napsala cestující.

Společnost Autobusy Karlovy Vary uvedla, že řidič jednal nestandardně a jeho případ bude řešen dle interních směrnic společnosti. Hrozí mu snížení platu.

Předpisy porušil i řidič na lince z Velkého Újezdu do Olomouce. Zřejmě dostane tisícikorunovou pokutu a k tomu dva trestné body.

„Mrzí nás to, ale někdy se to stává," uvedl Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary. Podobně i pražský dopravní podnik tvrdí, že k podobným incidentům nedochází často a vždy jde o selhání jednotlivce. Řidiči, který by kvůli telefonování za jízdy způsobil nehodu, hrozí až osmileté vězení za obecné ohrožení.

Podle odborníků telefonování za volantem paří mezi největší zlozvyky řidičů. Mezi další nešvary patří nepoutání se, nedávání směrových světel a podobně. Nedostatečná pozornost, kterou řidič věnuje řízení může vést až k jeho smrti.

Dle policejních statistik v prvních pěti měsících roku 2019 došlo v porovnání s rokem 2018 k poklesu počtu usmrcených (o 3 osoby, tj. o 1,7% ), těžce zraněných (o 130 osob, tj. o 15,2%) a lehce zraněných osob (o 782 osob, tj. o 8,7%). Samotný počet nehod se však zvýšil (o 924 nehod, tj. o 2,2%) a s tím i hmotná škoda ( o 81,9 milionů Kč, tj. o 3,2%).

Celkově v období od ledna do května 2019 Policie ČR šetřila 42 276 dopravních nehod, při kterých bylo 178 osob usmrceno, 725 osob zraněno těžce a 8 314 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 2,66 miliardy Kč.