Jedete autem na dovolenou? Podívejte se, kdy je nejlepší vyrazit

Z dat nasbíraných během loňského roku, která zveřejnil T-Mobile, vyplývá, že pokud se chystáte odjet pryč, měli byste jet dnes. A to buď co nejdříve, nebo co nejpozději.

V pátek totiž vyráží na cesty 26 procent řidičů, tedy nejméně během celého víkendu. Pokud na své cestě využijete dálnice nebo hlavní tahy, vyražte buď hned, do zhruba 14. hodiny, nebo až po 21. hodině.

Nejkritičtější je v pátek na silnicích odpoledne, tedy čas mezi 16:30 a 19:30. V tuto dobu se dají očekávat kolony, zejména na dálnicích, kde je nachystaná řada uzavírek.

Naopak nejkritičtější je vyrazit na dovolenou v sobotu. Jde o nejhorší den víkendu, kdy na silnice vyjete 42 procent řidičů. Ti prakticky na celý den zaplní silnice, a očekává se, že mezi 9. až 16. hodinou bude doprava kritická.

Pokud tedy musíte vyjet v sobotu, stihněte to buď ráno do zhruba 7. hodiny, nebo večer po 18. hodině. V tuto dobu by měl být provoz nejschůdnější.

V případě, že se chystáte odjet až v neděli, Na silnicích potkáte 32 procent řidičů. Ti budou okupovat hlavní tahy od 13. do 18. hodiny. Nejrozumnější je proto vyrazit ráno před 11. hodinou.