Český kamioňák byl vydán do Německa. Z rizikového předjíždění je pokus o vraždu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko vydalo minulý čtvrtek 27. června ke stíhání do Německa řidiče kamionu Jaroslava Novotného, který počátkem roku v Německu nebezpečně předjížděl a ohrozil autobus. Upozornila na to Česká televize. Vrchní soud v Olomouci totiž potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který jej do Německa vydal. ČTK to dnes řekla zástupkyně mluvčí krajského soudu Miroslava Klusová. V Německu se muž bude zpovídat z pokusu o vraždu. Jeho manévr, za který skončil v březnu ve vazbě, zachytila palubní kamera z kabiny předjížděného nákladního vozu.