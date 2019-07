V Brně pátým rokem rostl počet cestujících MHD na 360,9 milionu

O osm milionů korun se zvýšily i tržby z jízdného, a to na 976,9 milionu korun, nejlepší výsledek za posledních pět let. Tržby se pohybují pod miliardou od roku 2012. Tehdy se naposledy v Brně i na jižní Moravě zvyšovala cena jízdného, vyplývá z výroční zprávy, kterou zveřejnil na svém webu Dopravní podnik města Brna.

Podnik očekával mírně nižší tržby kvůli zavedení tarifních slev pro seniory a studenty od 1. září loňského roku. Růst počtu cestujících může souviset se dvěma faktory. Po Brně je stále komplikovanější cesta autem, zadruhé podnik výrazně investuje do pohodlí pro cestující. Loni se staly standardem nákupy autobusů a trolejbusů s klimatizací, do dalších desítek autobusů podnik klimatizaci dodatečně namontoval. Za posledních pět let investoval do nových vozidel i proto, že získal z dotací 1,9 miliardy Kč.

Podařilo se dokončit osazení tramvajových zastávek na samostatném tělese elektronickými informačními panely, které jsou už i všech přestupních uzlech. To zpřesnilo pro čekající informace o aktuálních odjezdech na zastávkách i v mobilní aplikaci DPMBinfo.

Podnik dál opravuje delší úseky tramvajových tratí, letos zahájil stavbu trolejbusové tratě do Líšně a chystá stavbu nové tramvajové tratě do kampusu v Bohunicích.

Výnosy loni vzrostly o 260 milionů korun na 3,235 miliardy. Hlavní podíl na tom má vyšší kompenzace města, která se zvýšila o 219 milionů na 1,969 miliardy. Podnik zvyšoval tržby i v komerčních činnostech jako nepravidelná autobusová doprava, prodej stlačeného zemního plynu, provoz autobusového nádraží u hotelu Grand a opravárenská činnost. Zisk zůstal na podobné úrovni jako v předchozích letech a činil 119 milionů.

Náklady rostly o 242 milionů na 3,116 miliardy korun. Největší část tvořil růst osobních nákladů, zvýšily se o 140 milionů na 1,49 miliardy, což je téměř polovina všech nákladů. Průměrná měsíční mzda se loni zvýšila o 3300 korun na 34.100, zaměstnanců je dlouhodobě přes 2600.

Dopravní podnik stoprocentně vlastní město, firma zajišťuje provoz tramvajových, trolejbusových a autobusových linek pomocí 815 vozidel, proti loňsku jich přibylo 19, především o autobusy. Podnik je potřebuje kvůli rozsáhlým výlukám včetně vlakových. Zajišťuje i pravidelnou lodní dopravu na Brněnské přehradě.