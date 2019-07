O prodlouženém víkendu zemřelo na českých silnicích šest lidí

Už ve čtvrtek před prodlouženým víkendem, kdy mnoho lidí odpoledne opouštělo auty své domovy, zemřeli na českých silnicích čtyři lidé. I v této statistice je jeden motorkář, který havaroval v Olbramovicích na Benešovsku a zraněním podlehl.

Motorkářům se ve volných dnech staly osudnými páteční nehoda na Prostějovsku a dnešní nehoda na Kutnohorsku. V pátek v noci nepřežil srážku s osobním automobilem osmnáctiletý motorkář mezi obcemi Rozstání a Otinoves na Prostějovsku. Dnes v podvečer se u Křesetic na Kutnohorsku střetl motocykl s nákladním autem. Jeden člověk na motorce nehodu nepřežil, další utrpěl těžké zranění. Příčinou srážky bylo nedání přednosti v jízdě.

S těžkým zraněním skončili o víkendu v nemocnicích ještě další tři motorkáři. V sobotu naboural do svodidel na dálnici D5 nedaleko Berouna motorkář, kterého vrtulník záchranné služby přepravil do pražské motolské nemocnice. Vrtulník transportoval v sobotu také motorkáře, který havaroval u Horní Blatné na Karlovarsku, při nehodě byl odmrštěn na svodidla. Dnes v podvečer naboural motocyklista do stromu u Dalešic na Mladoboleslavsku a utrpěl zranění.

Mezi oběťmi víkendových nehod byli kromě motorkářů také chodec, člověk na vozíku, řidič čtyřkolky a osobního auta. Chodec zemřel v pátek mezi Komořany a Dolním Jiřetínem na Mostecku, srazilo ho auto. V sobotu navečer zemřel při dopravní nehodě v obci Bukovice na Náchodsku čtyřiašedesátiletý muž, který jel na elektrickém vozíku a podle prvotních informací nedal při odbočování přednost protijedoucímu vozidlu. Záchranáři jej oživovali, muž ale zraněním podlehl. V sobotu zemřel také řidič čtyřkolky na Litoměřicku. Jeho stroj se převrátil na silnici mezi Horní Lukavicí a Lovečkovicemi. Spolujezdec byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice.

Tragická byla rovněž sobotní srážka dvou aut poblíž Čepřovic na Strakonicku. Malá dodávka vjela v zatáčce částečně do protisměru a čelně se střetla s protijedoucím osobním autem. Jeden člověk zemřel, dva lidé utrpěli těžká zranění, další tři lidé byli zraněni lehce.