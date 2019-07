Spolujezdkyně spadla z motorky, vzápětí ji přejelo auto. Na místě zemřela

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při nehodě motocyklu u Třemošné na Plzeňsku zemřela v sobotu v noci dvaadvacetiletá žena. Řidič motorky z nezjištěných příčin havaroval, žena sklouzla do protisměrného pruhu a narazil do ní projíždějící automobil. Byla na místě mrtvá. Řidič motocyklu ročník 1987 byl převezen do nemocnice.