Ve středu vypukne festival Colours of Ostrava, dopravní podnik posílí spoje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dopravní podnik Ostrava (DPO) posílí spoje pro nadcházející mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, který ve středu začne v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Účastníkům akce nabízí také zvýhodněnou festivalovou jízdenku, na niž mohou jezdit už ode dneška. Týdenní jízdenka pro dospělého vyjde na 220 korun, děti od šesti do 15 let za ni zaplatí polovinu.