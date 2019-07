Počet nehod na přejezdech už letos překročil stovku, zahynulo 20 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet dopravních nehod na železničních přejezdech proti loňsku narostl. Do dneška se jich letos stalo 101, zatímco loni do konce července to bylo 97 případů. Zemřelo při nich zatím 20 lidí, což je stejný počet jako za sedm měsíců minulého roku. K tragické bilanci přispěl zejména uplynulý víkend, během něhož zahynulo na přejezdech pět lidí, což je stejně jako za květen a červen dohromady nebo za celý loňský červenec.