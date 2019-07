Konec tragických střetů s vlaky? Závory budou na všech přejezdech na silnicích 1. tříd

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybuduje do roku 2023 na téměř všech přejezdech na silnicích první třídy závory. Do konce letošního roku budou závory na 132 ze 164 přejezdů. Uvedla to dnes v tiskové zprávě. Reaguje tak na rostoucí počet nehod na nezabezpečených přejezdech. Jen o posledním víkendu po střetu s vlakem zahynulo pět lidí.