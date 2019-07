Nový mýtný systém? Kapsch zpochybňuje výnos i efektivitu, CzechToll se ohradil

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) minulý týden uvedl, že nový satelitní systém vynese kolem 12 miliard korun. Loni zaplatily kamiony v Česku rekordních 10,8 miliardy korun, což bylo meziročně skoro o čtyři procenta více.

Šimoník uvedl, že výběry z mýta pravidelně rostou. "Letos očekáváme roční výběr mýta na stávající zpoplatněné síti kolem 11,2 miliardy korun, v příštím roce bychom při pravidelném meziročním nárůstu atakovali 12 miliard," dodal. Ministerstvo tak podle něj zaplatí miliardy za nový systém, zvýší provozní náklady a nevybere ani korunu navíc.

"Současný provozovatel záměrně mate veřejnost. Provozní náklady na mýtný systém CzechToll budou 530 milionů korun ročně. To je jen třetina z toho, kolik stojí provoz mýtného systému dnes," upozornil mluvčí CzechTollu Miroslav Beneš. Provoz stávajícího 13 let starého systému by se navíc podle něj kvůli náročnější údržbě a opravám dále prodražoval.

CzechToll uvedl, že vybudování nového systému stálo 1,9 miliardy korun, dalších 5,3 miliardy bude stát desetiletý provoz. Zbylá částka z vysoutěžených 10,75 by měla pokrýt případné změny v systému, které by v budoucnu stát požadoval. "Ale podobné změny by si nechal zaplatit i Kapsch," podotkl Beneš. Provoz systému by tak beze změn měl vyjít celkově na 720 milionů korun ročně. Kapsch v médiích uváděl možnost provozu stávajícího systému za 890 milionů korun za rok.

Ministerstvo dopravy očekává, že rozšíření mýta o 870 kilometrů silnic první třídy navýší příjmy z mýtného zhruba o 1,5 miliardy korun. To Kapsch zpochybňuje. "Propočtem dopravních intenzit na konkrétních jedničkách spolu s mýtnými tarify se bude roční výběr pohybovat reálně kolem 900 milionů korun," podotkl Šimoník.

Rozšíření mýta je tak podle stávajícího provozovatele nehospodárné a peníze z mýta na silnicích prvních tříd zaplatí zejména místní podnikatelé či provozovatelé veřejné autobusové dopravy.

Od 23. září si pak budou moci dopravci pořizovat nové OBU jednotky. Chtěl bych je tímto vyzvat, aby výměnu jednotek nenechávali na poslední chvíli. Mohlo by totiž docházet k dlouhým frontám u výdejních míst. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) July 19, 2019

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém nyní funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Náklady na provoz činily zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 870 kilometrů silnic první třídy.

Kremlík minulý měsíc řekl, že stát nezavede nulovou sazbu na silnicích první třídy, chce tak předejít zpochybnění mýtného tendru. Bezplatné používání žádaly kraje na 600 kilometrech silnic a uzavřely k tomu memorandum s Kremlíkovým předchůdcem ve funkci Danem Ťokem.