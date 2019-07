Praha chce regulovat provoz na Vltavě, lodě vypouštějí moc zplodin a fekálií

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavní město plánuje od příštího roku zakázat na Vltavě kotvení lodí, které nebudou splňovat emisní normu Euro 5. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. U lodních motorů není na rozdíl od automobilů měření emisí povinné a lodě nepodléhají žádné kontrole, řada z nich má velmi staré motory produkující velké množství zplodin. Radní Jan Chabr (TOP 09) uvedl, že v rámci smluv na kotvení chce město zajistit také například to, aby plavidla nevypouštěla do řeky fekálie.