Nehod na českých silnicích přibývá, červenec byl mimořádně tragický

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

V červenci zemřelo při haváriích na českých silnicích zatím 54 lidí, o tři více než loni. Od začátku roku vyhaslo při dopravních nehodách 291 životů. Loni ve stejném období to bylo 278 lidí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a údajů ČTK. Nejtragičtějším dnem končícího měsíce na českých silnicích bylo pondělí 29. července, kdy při nehodách zemřelo pět lidí. Patřil k nim řidič osobního auta, které se u Dolního Lochova na Jičínsku srazilo s nákladním vozidlem. O život přišel v pondělí také například motocyklista, který u Perštejna na Chomutovsku vyjel se svým strojem mimo silnici. K nejtragičtějším dnům se zařadil i 14. červenec, kdy na železničním přejezdu v Černožicích na Královéhradecku smetl vlak osobní auto. Ze čtyřčlenné rodiny, která v autě cestovala, srážku nikdo nepřežil. Tři oběti si 11. července vyžádala nehoda čtyř aut u Dubu nad Moravou na Olomoucku. Další dva lidé utrpěli při hromadné srážce těžká zranění a tři účastníci nehody byli podle záchranářů zranění lehce až středně těžce. Zatím poslední tragickou událostí na českých silnicích je dnešní nehoda v Humpolci, kde osobní auto najelo do dětského kočárku, ve kterém se vezly dvě děti. Jedno z nich zemřelo, druhé je ve vážném stavu v nemocnici.