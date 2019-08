Nová plavební komora na Smíchově? Praha a Povodí Vltavy se dostaly do sporu

Státní podnik novou komoru odůvodňuje nedostatečnou kapacitou té stávající a na projektu trvá.

"Navýšení lodní dopravy na řece povede k dalšímu znečištění ovzduší, navýšení hlukové zátěže, úbytku zeleně, zásahu do chráněné památkové rezervace, do ekologického biotopu a k prohloubení negativních dopadů na životní prostředí v centru Prahy," píše se v memorandu Prahy a městských částí. Naopak přínos pro obyvatele Prahy samosprávy nevnímají žádný.

Stávajícím smíchovským zdymadlem podle schváleného dokumentu projíždí ročně zhruba 28.000 lodí. Další zvyšování tohoto počtu novou komorou je podle vedení města problematické i z důvodu regulace toku, protože využíváním zdymadel se nutně pouští voda, kterou je nutné v létě dotovat prostřednictvím vltavské kaskády.

"Taktéž je nutné vzít v úvahu bezpečnostní rizika zvýšeného provozu lodí a s tím spojeného většího rizika kolizí plavidel, například nedávná katastrofa v Budapešti, kde po srážce dvou výletních lodí došlo k potopení jedné z nich a smrti 22 osob," uvádí dále dokument. Problematická může být i evakuace všech lodí v případě povodní a další zvyšování počtu lodí by podle vedení města mohlo narušit "klidovou a rekreační funkci pražských ostrovů."

Povodí má k projektu platné stanovisko EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí i kladný posudek památkářů. Stavební úřad Prahy 5 stavbu loni zamítl, povodí však podle zákona mohlo ještě požádat vodoprávní úřad na magistrátu, který o projektu nyní rozhoduje. Oba úřady spadají pod státní správu a politici na ně nemají mít vliv.

Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán ČTK minulý týden řekl, že státní podnik s odporem ze strany samospráv počítá, protože už to bylo zmíněno v médiích. Podnik nicméně zatím neslyšel žádné argumenty, které by vyvrátily přínosnost projektu, dodal. V případě schválení by stavba trvala dva až tři roky a vyšla by podle dokumentace k územnímu rozhodnutí na zhruba 530 milionů korun.