Děsivá srážka dodávek a kamionu na Chrudimsku. Jeden mrtvý, pět zraněných

"Na místě máme šest sanitních vozů včetně dvou lékařů plus leteckou záchrannou službu," řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Aleš Malý.

Vážná dopravní nehoda uzavřela silnice I/37 u Medlešic na Chrudimsku. pic.twitter.com/m18Iqt2J8W — Policie ČR (@PolicieCZ) August 6, 2019

Tři zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, z toho jeden letecky, další do nemocnic v Chrudimi a Pardubicích. "Všechno byli muži kolem 30 let," dodal Malý.

Podle operačního důstojníka krajských hasičů se auta srazila na státní silnici u Medlešic. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské se srazila čelně, příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Zemřel řidič jednoho z aut. Silnice bude uzavřena nejméně do 13:00.