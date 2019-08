Česká pošta v krizi, doručení balíků na adresu budou zákazníci čekat marně

Přestože Česká pošta nabízí službu Balík do ruky, díky níž by měla zásilka doputovat až ke dveřím zákazníka, aktuálně se České poště rozvážet zásilky nedaří.

„Do schránky mi rovnou hodili informaci s textem: ‚Výzva k vyzvednutí zásilky, u které nebyl výjimečně vykonán pokus o dodání do místa určeného v adrese z důvodu...‘. Ten důvod ani není uvedený. Objednal jsem si ‘Balík do ruky‘ a dostal jsem ‘Balík na poštu‘ za stejnou cenu,“ uvedl zákazník Radek pro Idnes.cz

Na pobočce se mu pak dostalo vysvětlení, že má pošta personální problémy a omluvili se mu.

„Cítím se okraden a bez náznaku kompenzace ze strany České pošty. Budu proto vyžadovat rozdíl ceny, byť je zanedbatelný. Z principu. Takto podniká státní podnik – po zdražení zásilek v nedávné době si dovolují nabízet službu i když vědí, že ji nejsou schopni naplnit,“ stěžuje si zákazník.

„Dnes mi v 8:40 přišla SMS od České Pošty: "Dnes Vám budeme mezi 8-14 hod doručovat zásilku."10:23, SMS od České Pošty: "Nepodařilo se nám doručit Vaši zásilku." A že prej mám balíček vyzvednout na poště. Ještě aby se jim to podařilo doručit, když mi nikdo ani nedá vědět, že tu s tou zásilkou je. Nebo se ode mě snad očekává, že budu celejch těch šest hodin od osmi do dvou postávat na ulici a vyhlížet, až náhodou pojede kolem pošťácký autíčko, aby se to jako podařilo doručit?“ popsal svou zkušenost další zklamaný zákazník na Facebooku.

„Pokud nebyla zásilka řádně doručena, může adresát podat stížnost. Za prvních letošních šest měsíců si na službu ‘Balík do ruky’ stěžovalo 3 883 klientů a z toho jsme jako oprávněné stížnosti uznali 2 303 podnětů. Což je v celkovém poměru objemu více než patnácti milionů doručovaných balíků versus oprávněných stížností 0,0147 procenta,“ vysvětlil Ivo Vysoudil z Oddělení komunikace České pošty pro Idnes.cz.

Přestože jsou lidé z poštovních služeb zklamaní, tak cestou oficiální reklamace situace řeší jen výjimečně.