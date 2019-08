V Brně se srazil autobus s autem, šest lidí utrpělo zranění

Nehoda se stala v ulici Lány. "Pět lidí se zranilo v autobuse, kde bylo téměř 30 cestujících. Jeden člověk se zranil v autě," uvedl Mikoška.

Zdravotničtí záchranáři měli na místě čtyři vozidla. "U všech šesti pacientů byla lehká zranění jako tržné rány, bolesti hlavy, zad nebo pohmožděniny," uvedla Bothová.

Řidiče osobního vozu nechali záchranáři po ošetření na místě. Dvě ženy převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny, další ženu a muže do Fakultní nemocnice Brno a poslední ženu do Nemocnice Milosrdných bratří.