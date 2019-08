Tragická noc na jihu Moravy: Při autonehodách zemřeli dva lidé

Na D1 zemřel devětačtyřicetiletý řidič dodávky. "Čelně narazil do zadní části návěsu kamionu. Řidič dodávky byl v kabině zaklíněný a lékař záchranné služby oznámil jeho úmrtí," uvedl Mikoška. Mluvčí policistů Bohuslav Malášek řekl, že se řidič dodávky pravděpodobně dostatečně nevěnoval řízení.

Hasiči řidičovo tělo z auta vyprostili a pomohli s úklidem silnice. Dálnice byla ve směru na Brno uzavřená a policisté odkláněli provoz. Auta se na dálnici vrátila znovu dnes po třetí hodině ráno.

Druhá tragická nehoda se stala na Vyškovsku. Na vedlejší silnici vedoucí z Rousínova do Komořan řidič osobního auta nevjel pod železniční viadukt a narazil do vysokého náspu. Podle dosavadních zjištění policistů sedmadvacetiletý řidič nezvládl na mokrém povrchu řízení a vrazil do části železničního mostu.

"Hasiči z vozu vyprostili řidiče, který však svým zraněním na místě podlehl. Zásah hasičů trval do dnešní jedné hodiny ranní," uvedl Mikoška.