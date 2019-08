Nehod motorkářů v Česku přibývá, letos už 48 mrtvých. Besip spustí kampaň

Besip v následujících týdnech spustí novou bezpečnostní kampaň zaměřenou právě na motorkáře.

Loni na českých silnicích zemřelo 91 motorkářů, což je meziročně o 30 procent více. Národní strategický plán přitom počítal se statistikami až o 48 procent nižšími. Tragický trend navíc pokračuje i letos, kdy byl plán Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v počtu obětí překonán už v červenci. Česko v tomto ohledu zaostává i za Evropou, kde se ve většině států daří dlouhodobě snižovat počty obětí.

zdroj: YouTube

Zvýšený počet nehod motocyklistů je podle Kremlíka způsoben zejména vzrůstající oblibou motocyklů, které jsou navíc stále dostupnější. "Řada motocyklistů pak podceňuje rizika a životní situace, která mohou na silnicích nastat. Ale to často platí i pro řidiče automobilů" podotkl.

K hlavním příčinám nehod patří podle ředitele Besipu Tomáše Neřolda například špatně zvolená rychlost zejména do zatáček, nesprávné vyhodnocení situace, nepřizpůsobení jízdy okolnostem nebo povrchu vozovky a nezkušenost.

Neřold připomněl, že většinu nehod způsobí sami motorkáři, přes 40 procent však zapříčiní řidiči automobilů. I na ně by se tak bezpečnostní akce měly zaměřit.

Nejčastějšími účastníky nehod z řad motorkářů jsou lidé ve věku 35 až 45 let. Právě na ně by se měla zaměřit nová bezpečnostní kampaň Besipu. Kampaň, na které s Besipem spolupracuje i motocyklový závodník Lukáš Pešek, bude zahrnovat spoty, propagační akce, instruktorské a bezpečnostní školy, motosalon a další vzdělávací akce. Kampaň by měla odstartovat v září, Besip pak v ní bude pokračovat i příští rok na jaře.