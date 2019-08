Nový mýtný systém: Jak se zaregistrovat? CzechToll spustil informační kampaň

Nový satelitní mýtný systém bude spuštěn 1. prosince. Přípravu nového mýta však provází soudní spory kolem mýtného tendru a smlouvy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je musí znovu prošetřit. CzechToll už dříve uvedl, že přípravu systému to ovšem neohrozí.

Smlouvy v rámci nového mýta budou moci dopravci uzavírat od 22. září. I na to je upozorní informační kampaň o novém mýtu. Velké podnikatele v dopravě s více než 50 provozovanými vozidly bude CzechToll oslovovat sám, a to během následujících tří měsíců. Kontaktovat je bude dopisem, telefonátem nebo jinou formou. Téměř tři čtvrtiny z nich mají přitom sídlo v zahraničí, nejčastěji v Polsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, Německu a Rakousku. Menší dopravce, zejména pak ty, o kterých budoucí správce mýta nemá dostatek informací, chce společnost kontaktovat pomocí inzerce v tisku a dalších médiích.

Kompletní informace o novém mýtu by dopravci měli získat na aktualizované internetové stránce www.mytocz.eu. CzechTool spustil také novou telefonní linku pro zákazníky na čísle 243 243 243. Infolinka by měla fungovat nepřetržitě, tedy během jakékoliv denní doby, a to i o víkendech.

CzechToll v současnosti novou satelitní technologii pro mýto testuje. Zkoušky, které potrvají do začátku září, jsou zaměřeny na funkčnost systému, bezpečnost technologie a dat a také výkonnost systému v provozu.

Přechod na nový mýtný systém v současnosti provázejí soudní spory, které vede stávající správce systému společnost Kapsch s ÚOHS. Krajský soud v Brně v minulých týdnech rozhodl, že úřad musí znovu prošetřit námitky, které Kapsch vznesl proti podmínkám soutěže. ÚOHS se navíc musí znovu zabývat i smlouvou mezi státem a CzechTollem. Antimonopolní úřad i stát proti rozhodnutím podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten zatím o nich nerozhodl, zamítl však žádosti o odklad účinku obou soudních rozhodnutí.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Dosud byla správcem systému firma Kapsch. Od prosince letošního roku má nahradit dosavadní mikrovlnnou technologii satelitní systém, který bude provozovat konsorcium CzechToll/SkyToll. To zvítězilo v tendru pořádaném ministerstvem dopravy s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz.