Auto vyjelo z dálnice D8 a narazilo do mostu, zemřeli dva lidé

Aktualizováno 11:06 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na dálnici D8 na Litoměřicku zemřeli v noci na dnešek dva muži poté, co jejich osobní vůz vyjel z vozovky a narazil do mostu. Nehoda uzavřela dálnici ve směru na Ústí nad Labem zhruba na sedm hodin. ČTK to řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.