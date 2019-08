Na Českolipsku se srazila motorka s autem. Zemřela žena, čtyři zranění

Tragická nehoda se stala zhruba kolem 12:15. Třiačtyřicetiletý řidič Alfy Romeo jel ve směru od Kravař na Zahrádky. "Za obcí ze zatím nezjištěných důvodů vyjel do protisměru, kde jeli za sebou dva motorkáři, manželský pár," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková. Auto se střetlo s druhým motocyklem, který řídila žena. "Zemřela na místě. Resuscitace byla neúspěšná," uvedl Georgiev.

Středně těžké poranění utrpěla podle mluvčí policie sedmatřicetiletá spolujezdkyně z předního sedadla auta. "Byla při vědomí a letecky jsme ji transportovali na traumacentrum do Liberce," dodal Georgiev. Řidič vozu a dvě děti ve věku tři a 12 let, které jely také v autě, utrpěli lehké zranění. Záchranáři je převezli k dalšímu ošetření do českolipské nemocnice.

Na místě zasahovali i hasiči, po střetu začal hořet motocykl. "Zbylo z něj jen torzo," uvedla Baláková. Okolnosti nehody se podle ní nadále šetří.

Motocykl s autem se dnes na severu Čech střetl i na Chomutovsku u přísečnické přehrady nedaleko Vejprt. "Motocyklista utrpěl vážné zranění a letecky byl transportován do ústeckého traumacentra," řekl ČTK mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. Nehoda se stala na silnici 223 u obce Kryštofovy Hamry před 13:00. Řidič s motocyklem podle mluvčí policie Šárky Poláčkové zezadu narazil do osobního vozidla. "Pravděpodobně nestihl dobrzdit," dodala.