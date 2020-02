Babiš: Cestování do Prahy mají zlepšit delší vlaky a nástupiště

Do Prahy denně dojíždějí desítky tisíc lidí například z Říčan, Kralup nad Vltavou, ale taky z Lysé nad Labem nebo Milovic. Tam, kde je to možné, jezdí ve špičkách zdvojené soupravy. Zahuštění dopravy však pomalu naráží na kapacitu infrastruktury. "To řešení je, že prodloužíme nádraží a že budeme dělat delší vlaky," uvedl Babiš.

130 tis cestujících ve Středočeském kraji využívá denně příměstskou žel.dopravu. Jsme na kapacitních možnostech a připravujeme delší vlak. soupravy, což znamená mj. prodloužení nástupišt. Kraj připravuje návrh, obratem budeme řešit se Správou železnic.Dnes na trati Praha-Benešov. pic.twitter.com/mmMpYEyTQY — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 25, 2020

Podle Havlíčka jezdí nyní příměstskými vlaky v okolí metropole 130.000 pasažérů, což je třetina všech příměstských pasažérů v celé republice. Dalších 100.000 lidí jezdí autobusy a 300.000 auty.

V krátké době by se počet cestujících ve vlacích mohl zvednout na 160.000 díky převedení souprav z Moravskoslezského kraje nebo pořízení repasovaných patrových vlaků. To je podle Havlíčka rychlé řešení, tím elegantnějším je nákup delších souprav, který se ale neobejde bez prodloužení nástupišť na 200 až 220 metrů. Dnes splňují tyto parametry jen pražské hlavní nádraží a Masarykovo nádraží v Praze. Je proto potřeba domluvit se se Správou železnic a podobně jako v ostatních evropských městech prodlužovat nástupiště, uvedl Havlíček.

Upozornil na to, že pořízení delších souprav není jednoduché, protože nákup nových vlaků je dnes v Evropě otázkou čtyř až pěti let. "Nicméně do toho pětiletého horizontu je to realizovatelné," dodal ministr.

Babiš míní, že dopravní infrastruktura a dostupnost dopravy je hlavním problémem Středočeského kraje. Nynější systém, kdy regionální dopravu po železnici zabezpečují kraje, považuje za nenormální a velice složitý, podle něj by to měl dělat stát.

České dráhy loni přepravily přes 182 milionů cestujících, což je meziroční nárůst zhruba o tři miliony. Vedle toho rostly i tzv. přepravní výkony, cestující totiž stále častěji jezdí vlaky na delší vzdálenosti. K růstu počtu cestujících loni přispěly i státní slevy.