Babiš jednal se zástupci krajů. Na silnice nižších tříd má letos jít šest miliard

Babiš dnes o možné pomoci jednal s místopředsedou Rady Asociace krajů a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem (ČSSD). Po schůzce ve Strakově akademii zdůraznil, že dohoda zatím ještě není konečná, záležitost ještě musí projednat vláda i Asociace krajů. "My jsme přišli s návrhem, že bychom ještě tento rok uvolnili pro kraje na dvojky, trojky dodatečné peníze. Šlo by letos o šest miliard a příští rok by šlo o čtyři miliardy," řekl. "Já jsem rád, že už tyto částky, o které mluvíme, bohatě převýší různé návrhy Senátu," dodal Babiš.

Běhounek uvedl, že vládní návrh podpory vítá, na příští rok by ale kraje podle něj potřebovaly na opravy silnic šest miliard korun. Zdůraznil, že je potřeba o poskytnutí peněz rozhodnout rychle, aby kraje mohly zahájit proces k zadání příslušných zakázek.

Hejtman také uvedl, že jistota vládního příspěvku by pro kraje byla zřejmě výhodnější než podpora navržená Senátem. Ta totiž podle něj nezajišťuje, že by kraje dostaly i další potřebné peníze na údržbu silnic a nemusely by rozdíl doplácet ze svých prostředků.

Babiš dnes také na dotaz novinářů řekl, že dohoda s kraji se netýká případné kompenzace pro obce. Opatření se týkalo pouze krajů.

"Je naprosto v pořádku, že vláda dá šest miliard krajům na cesty. Ale současně doufám, že vláda nebude brát peníze krajům a obcím. Jestli vláda chce pomoct České republice, nechť nechá městům, obcím a krajům jejich peníze a ještě k tomu přidá dotační peníze. To je nejlepší pomoc pro českou ekonomiku, aby firmy a lidi měli práci," řekl novinářům ve Sněmovně předseda poslanců KDU-ČSL a zastupitel Jihočeského kraje Jan Bartošek.

Pomoc krajům na silnice druhých a třetích tříd je podle místopředsedy ODS a zastupitele Středočeského kraje Martina Kupky důležitá a nezbytná, premiér ale podle něj neřeší problém výpadku příjmů obcí a měst.

Místopředsedkyně hnutí STAN a středočeská zastupitelka Věra Kovářová uvedla, že vláda si dala do programového prohlášení, že financování krajských komunikací vyřeší systémově. Babiš podle ní nyní nabízí určitou, ale ne systémovou pomoc. "Je důležité, aby vláda splnila svůj slib, aby hejtmani každoročně nemuseli leštit kliky u pana premiéra a aby se financování krajských komunikací dostalo do zákona, protože hejtmani potřebují plánovat rekonstrukce a výstavbu nových komunikací," řekla novinářům.