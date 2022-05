Barrandovský most připravují na rekonstrukci, silničáři přiváží techniku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na pražském Barrandovském mostě se silničáři připravují na pondělní zahájení rekonstrukce mostu. Na místo už přiváží potřebnou těžkou techniku. ČTK to dnes odpoledne sdělila Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK), která má opravu na starosti. Samotná oprava mostu začne v pondělí a je rozložena do několika let.