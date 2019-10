Bič na kamiony? Chystá se opatření proti objíždění nově zpoplatněných silnic

Ministr dopravy Vladimír Kremlík o tom informoval novináře po dnešní schůzce s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Další z opatření, o nichž vládní koalice jedná, je zákaz jízdy kamionů v neděli s tím, že dopravci by měli možnost dojezdu na místo vykládky, řekl novinářům Babiš. O úpravách provozu kamionů bude tento týden jednat se sdružením dopravců ČESMAD.

Nový systém výběru mýtného má platit od 1. prosince, ministr vyzval dopravce, aby si proto vyzvedávali palubní jednotky, které mají pohyb nákladních aut monitorovat. Obce pak podle něj mají v co nejkratší době úseky, na nichž kamiony nechtějí, vybavit potřebnými značkami. Rozšíření stávajících zpoplatněných silnic je naplánováno na 1. leden. Plošný zákaz jízdy kamionů po silnicích nižších tříd si vyžádá změnu zákona, kterou ministerstvo připravuje a hodlá ve Sněmovně předložit jako poslaneckou iniciativu.

Nezpoplatněné úseky silnic prvních tříd bude ministerstvo po zavedení změny sledovat. "Pokud to bude mít dopad na životy občanů, po šesti měsících bych provedl změnu vyhlášky a rozšířil zpoplatnění i na tyto dosud nezpoplatněné úseky, což je přibližně 900 kilometrů," uvedl Kremlík.

Obce podle Lukla také žádají, aby dopravci dostali povinnost monitorovací palubní jednotky nevypínat po celou dobu jízdy po území Česka, což by ukázalo, zda se zpoplatněným úsekům nevyhýbají. Podle Kremlíka je to možné, obdobná forma sledování jízd se používá na Slovensku. Zda tuto možnost do novely zahrne, ale neuvedl. Lukl po jednání novinářům řekl, že obce také chtějí, aby se v listopadu a prosinci počty kamionů podrobně sledovaly tak, aby bylo možné po zavedení změn jasně říct, jaké mají dopady.

Do nového mýtného systému se po prvním týdnu zaregistrovalo 38.000 vozidel od 4000 dopravců. Registrace zatím brzdí právní spory kolem mýta, většina z registrovaných jsou velké dopravní firmy, malí dopravci vyčkávají. Vyplývá to z informací budoucího správce mýta společnosti CzechToll. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden zatím nepravomocně zakázal plnění mýtné smlouvy, a to s ročním odkladem. Stát proti tomu podá rozklad.