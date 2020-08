BESIP vítá změny bodového systému pro řidiče. Už to nebyl strašák, říká jeho šéf

"Aby řidiči jasně věděli, měli v hlavě takový katalog, kolik je za co bodů,“ objasnil ředitel jádro připravovaných změn v silniční dopravě s tím, že to hlavní v bodovém systému zůstane i nadále platné. Sazebník pokut, v němž jsou podle návrhu pevné sazby, by se ale měl zpřehlednit. "Klade to také více důrazu na to, aby se řidiči nevymlouvali v těch nekonečných správních řízeních, kde nikdo nepopírá, že mohou být v právu, ale na druhou stranu je tam spousta těch obstrukčních taktik,“ podotkl ve vysílání televize CNN Prima News.

Neřold se dále také nechal slyšet, že je zapotřebí zavést tvrdší postihy za porušování pravidel provozu. "Tím, že je to už 14 let, kdy tu bodový systém máme, neplatí už na řidiče jako takový strašák, podobně jako když začínal fungovat,“ konstatoval šéf BESIP s poznámkou, že jsou potřebné jasné sankce, na něž šoféři uslyší.

"Nepochybně ale také potřebujeme bezpečnější silnice, takže je to jeden díl – ale velmi důležitý – do té skládanky,“ objasnil a dodal, že na českých silnicích dochází často dochází ke zbytečným ztrátám lidských životů.

Přísněji se má nahlížet i na začínající řidiče, kteří by v případě přijetí změny novely silničního zákona mohli pozbýt řidičské oprávnění už po šesti bodech. Data BESIP potvrzují, že právě oni mají na svědomí značný počet dopravních incidentů, při nichž dochází k úmrtím.

"Mělo by to působit hlavně preventivně, výchovně, aby každý věděl, že si na začátku musí dávat pozor,“ řekl Neřold s poznámkou, že je také třeba, aby byly kvalitní služby autoškol, které by měly své klienty naučit pravidla bezpečnosti v silničním provozu.

V pondělí vláda zaujala k novele silničního zákona, včetně jejích dopadů na bodový systém, souhlasné stanovisko. Přestupky v dopravě tak budou policisté a úřady moct sankciovat místo momentální sedmibodové škály dvěma, čtyřmi a šesti body. Se zavedením nového systému, který by se měl stát účinným počínaje rokem 2022, by měly jít ruku v ruce tvrdší postihy závažných přestupků, u nichž by hrozil až tříletý zákaz řízení. V případě těch "zanedbatelných" by pak byly tresty mírnější. O osudu připravovaných změn rozhodne ještě Parlament.