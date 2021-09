Brněnský dopravní podnik poděkoval řidiči trolejbusu, který pro město jezdí 50 let

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

1971. Rok narození modelky Terezy Maxové, rok, kdy byl do provozu uveden první úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, ale také rok, kdy do Dopravního podniku města Brna nastoupil jako řidič trolejbusu Miroslav Lerch. V září slaví 50 let ve službě, vedení podniku mu dnes za jeho práci poděkovalo. Přepadení proběhlo přímo ve službě.