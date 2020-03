Část autobusů pražské MHD bude končit provoz dříve, už ve 22:30

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Provoz na zhruba čtvrtině autobusových linkách pražské MHD bude kvůli koronaviru ukončen o asi hodinu a půl dříve než obvykle. Až do odvolání tak bude jezdit 38 linek pouze do 22:30. Vozy budou nově vždy zastavovat i v zastávkách na znamení. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Od dnešního rána musí mít všichni cestující povinně zakrytý nos a ústa. Autobusy MHD od pondělí jezdí podle omezených jízdních řádů.