Část taxislužeb kvůli viru instaluje do aut plastové zástěny

Plastové zástěny či štíty jsou většinou nainstalovány mezi předními a zadními sedadly. Měly by tak oddělovat řidiče a jejich zákazníky. Podle společností, které je zavádějí by se tím měl omezit vzájemný kontakt a také minimalizovat případný přenos viru. Mezi prvními takto vybavila už v březnu své vozy společnost Modrý Anděl.

Bolt vytvořil na konci dubna pro auta, která budou vybavena bezpečnostními štíty samostatnou kategorii ve své aplikaci. Společnost štíty nevyžaduje u všech svých řidičů, o výbavě svých vozů a s tím spojené zařazení do nové kategorie rozhodují samotní řidiči. Společnost chce ovšem řidiče motivovat dodatečným bonusem k jejich výdělku.

V příštích týdnech chce řidiče nově vybavovat plastovými přepážkami také Uber. Dostanou je především nejaktivnější šoféři. Řidiči zároveň budou muset v rámci aplikace potvrzovat například prostřednictví selfie fotografií, že mají nasazenou roušku a také plnění dalších hygienických pravidel. Řidiči budou moci stornovat objednané jízdy, pokud bezpečnostní opatření nedodržují jejich klienti. Případné porušení nastavených zásad budou moci hlásit i nespokojení cestující.

Ostatní velké taxislužby jsou k zavádění zástěn do aut spíše zdrženlivější. "Většina dopravců to nechává na svých řidičích, plošně to ale nezavádějí" uvedl předseda Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniel Tarljovski. Upozornil, že podobné zábrany nelze instalovat plošně do všech typů vozidel. "Není to ani homologované, auta by s tím zřejmě ani nemusely projít technickou kontrolou," dodal. Nevěří, že by se zástěny měly stát standardním vybavením ve vozech taxi.

Podle Liftaga je efekt zástěn sporný. "Některé přepážky, které se na trhu rozmáhají, podle našeho názorů mohou představovat spíše zvýšení rizika přenosu nebo nebezpečí v případě havárie vozu. Proto testujeme různá řešení a preferujeme ta, které přinášejí skutečnou ochranu, nejen tu psychologickou nebo nemají za cíl pouze publicitu," uvedl ředitel Liftaga Ondřej Krátký.

Většina taxislužeb se tak soustředí na jiná ochranná opatření. Jde například o pravidelné dezinfikování a čištění vozů, úpravu platebních systémů či maximálního počtu zákazníků na jízdu, dále vyzývají řidiče například k úpravě cirkulace vzduchu pomocí klimatizace a k další prevenci.

Koronavirová krize výrazně omezila poptávku po cestování v taxi. Po Velikonocích ovšem začal zájem cestujících postupně růst, poptávka je však stále oproti normálu slabší. Některé přepravní společnosti se proto v uplynulých týdnech přeorientovaly na přepravu zboží, ať už objednávek z obchodů, nebo rozvoz nákupu a jídla z restaurací.