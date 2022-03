Ceny pohonných hmot v ČR se „hroutí k zemi“. Tempo je rekordní v historii

Cena nafty včera „přes noc“ spadla dokonce o 85 haléřů na litr, na úroveň 48,37 koruny za litr. Za dva uplynulé dny tak nafta zlevnila o 1,20 koruny. Jedná se o nejvýraznější dvoudenní zlevnění nafty v historii sledování od začátku roku 2005.

Nafta předevčírem začala zlevňovat vůbec poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajině. Ta a související sankce Západu proti Rusku vyvolaly paniku na světovém trhu s ropou, která tak v minulém týdnu zdražila do blízkosti svého historického cenového rekordu.

Paniky na trhu s ropou využily v ČR zpracovatelé ropy, distributoři pohonných hmot a čerpací stanice a zjevně neobjektivně si alespoň někteří z nich navýšili své marže. V Česku tak podle údajů Evropské komise v dnech 21. února až 7. března tak například nafta v ČR zdražila po přepočtu do eur druhým nejvýraznějším tempem ze všech zemí EU, o 20,1 procenta. Výrazněji v daném období rostla cena nafty už jen v Německu. Růst cen pohonných hmot v ČR je tedy od začátku ruské invaze v rámci EU vysoce nadprůměrný, až extrémní. To lze jen těžko vysvětlit jinak než maržovou politikou. Ropa totiž zdražuje všem zemím EU a z důvodu přepočtu cen do eur jsou zohledněny také změny národních měn členských zemí EU k euru.

Od včerejška tuzemské čerpací stanice zpravují o svých cenách úřady. Následně budou ceny porovnávány s velkoobchodní cenou paliv, jež se ustavuje na komoditní burze v Rotterdamu. Její ceny jsou určující také právě pro ceny pohonných hmot v ČR. Velkoobchodní cena nafty na rotterdamské burze předevčírem poprvé od letošního 1. března klesla pod úroveň 1000 dolarů za tunu. Včera se dále citelně propadla, k úrovni 895 dolarů za tunu. Přitom v úterý minulý týden činila tato cena více než 1436 dolarů za tunu. Tak dramatické snížení evropské velkoobchodní ceny paliv, nejen nafty, svědčí o tom, že panika odeznívá právě i z evropského velkoobchodního trhu s palivy.

Ceny pohonných hmot v ČR budou rychlým tempem zlevňovat i v dalších dnech. V následujícím týdnu lze očekávat pokles cen benzínu v průměru do pásma od 43 do 44 korun za litr. Nafta zlevní od pásma 46 až 47 korun za litr.