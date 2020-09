České dráhy možná omezí spoje na Slovensko

Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Ostatní dopravci zatím omezení vlaků neplánují, RegioJet v příštích dnech naopak posílí kapacity. Při cestách na Slovensko bude od pátku povinný negativní test na covid-19 nebo nástup do karantény.

"V návaznosti na plánované restrikce ze slovenské strany jednáme se ZSSK o drobné redukci části dálkové dopravy," řekla Novotná. Dráhy nyní vypravují pravidelné dálkové vlaky ve směru do Košic i Bratislavy. V případě omezení dopravy by zřejmě vybrané spoje končily na u hranic. Rozhodnutí o omezení spojů by mělo padnout v následujících dnech.

Pro nadcházející dny ovšem zatím zůstává provoz beze změn. "V současné době neposilujeme, sledujeme však rezervační systémy a případě potřeby jsme připraveni operativně rozšířit kapacitu vybraných spojů," podotkla mluvčí. České dráhy mají průměrně za den pro cestující na Slovensko 8000 míst.

O posílení kapacity svých vlaků před pátkem naopak už rozhodl RegioJet. Soukromý dopravce je připraven přidat denně stovky míst podle aktuální poptávky. "Předpokládáme, že do pátku bude chtít ještě řada občanů a návštěvníků Slovenska využít spojení k cestě na Slovensko tak, aby se vyhnuli karanténě," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj. Podle něj společnost provoz neomezí ani po pátečním zavedení restrikcí.

Autobusový dopravce FlixBus zatím o dalším postupu nerozhodl, podle mluvčí Martiny Čmielová bude společnost sledovat vývoj poptávky a podle ní rozhodne. "Lze ale předpokládat, že dojde k poklesu zájmu cestujících," podotkla. Dopravce už dříve kvůli omezení pro cestování Čechů přerušil provoz do Maďarska, tento týden omezí i autobusy do Švýcarska.

Leo Express denně na Slovensko vypravuje dva zpáteční spoje. Dopravce omezování ani posilování spojů zatím nechystá. Ke slovenským opatřením mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík řekl, že jde o další citelnou ránu pro tuzemské dopravce.

Slovenský v pondělí rozhodlo o přeřazení ČR na seznam rizikových zemí kvůli nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru. Při cestě z ČR na Slovensko budou muset lidé předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin, nebo na Slovensku nastoupit do pětidenní karantény a následně podstoupit test. Z povinnosti by měli být vyňati pendleři do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, studenti, pedagogové, výzkumníci, zdravotníci, zemědělci, pracovníci v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře. Povinnost by se neměla vztahovat ani na některé sportovce a umělce.