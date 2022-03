České dráhy objednaly lokomotivy od Siemens, pojedou až 230 km/h

— Autor: EuroZprávy.cz

Dnes podepsaly České dráhy se společností Siemens Mobility Česká republika smlouvu na nákup padesáti interoperabilních vysoce výkonných vícesystémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS, které disponují maximální provozní rychlostí 230 km/h. Součástí smlouvy je full servis na 15 let. Lokomotivy jsou připraveny pro provoz na konvenčních i vysokorychlostních tratích. České dráhy je nasadí na mezistátní spoje do Německa, Rakouska, na Slovensko a do Maďarska. Dodávány budou postupně od prosince 2025.