České dráhy příští rok zrychlí některé spoje a spustí nové linky do ciziny

Nový jízdní řád začne platit od neděle 11. prosince. Dopravce k tomu chystá zdražení jízdného, o jeho výši však zatím nerozhodl.

Nejdříve by vlaky měly zrychlit na čtvrtém koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Jízdní doby zkrátí především dokončení dvou přeložek na trati. Spoje EC nebo IC by trasu měly nově zvládnout za 100 minut, což je o 18 minut rychleji než nyní. Zkrátit by se měla také cesta rychlíků. Zrychlit má také cesta mezi Prahou a dunajským koridorem do Lince ze současných čtyř hodin a 17 minut na 3 hodiny a 45 minut. Na čtvrtém koridoru pojedou také dva páry nových rychlíků Silva Nortica, které zajistí spojení Prahy a Vídně přes jižní Čechy a rakouskou oblast Waldviertel.

Postupné zrychlení dopravce očekává také na koridoru z Prahy do České Třebové a dále do Brna, kde by měly být ukončeny některé výluky. Například některé spoje pendolino mezi Prahou a Ostravou by oproti současnosti měly zkrátit jízdní dobu až o půl hodiny. Cesta by tak mohla trvat lehce přes tři hodiny. O desítky minut zrychlí i další spoje na trati. V posledních měsících komplikovaly nebo dále komplikují dopravu z Prahy přes Pardubice na Moravu stavební práce mezi Poříčany a Kolínem, na nádraží v Pardubicích a mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.

Od července se pak mezinárodní vlaky do Rakouska a Maďarska mezi Prahou a Brnem vrátí na svou původní trasu vedoucí přes Pardubice. Dosud jezdí přes Vysočinu. Spoje na trase zrychlí zhruba o 25 minut.

Kromě toho dráhy od nového jízdního řádu chystají několika nových linek do zahraničí. Nově budou jezdit například do Curychu. Spoj pojede přes Drážďany a Lipsko a nabídne spojení na jihovýchod Německa a také do švýcarské Basileje. Ve směru na sever dopravce dále rozšíří spojení o Rostock u Baltského moře. Více vlaků pak bude jezdit také do Žiliny, a to z Prahy i z Ostravy.

České dráhy zároveň od příštího roku zvýší ceny jízdného. Zpravidla do nich zohledňují inflaci. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v předchozích týdnech řekl, že zdražení nepřesáhne 15 procent. O přesné výši ovšem státní dopravce zatím nerozhodl.