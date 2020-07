České dráhy testují novou aplikaci, bude varovat strojvůdce před jiným vlakem

České dráhy tak reagují na nehody z posledních týdnů, včetně tragické nehody u Perninku na Karlovarsku, při které zemřeli dva lidé. Právě trať z Karlových Varů do Potůčků bude jedna u těch, kterých se bude aplikace testovat. Budou ji zkoušet i strojvůdci na tratích Choceň - Litomyšl a Domažlice - Tachov.

Dnes jsme v @Karlovarskykraj představili #CD aplikaci pro doplňkové zabezpečení lokálních tratí, která pomůže strojvedoucím na tratí s nejnižším stupněm zabezpečení (předpis D3 @Spravazeleznic ). Řešení funguje na bázi sdílení aktuální polohy. pic.twitter.com/ubL9TfDN4u — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) July 23, 2020

Mobilní aplikace funguje na principu sdílení dat o poloze z navigačních satelitů (GPS) a bude součástí tabletů, kde má každý strojvedoucí všechny pokyny pro danou trasu. "Aplikace má dvě základní funkce. Jedna je připomínání povinností nahlásit se dirigujícímu dispečerovi a vyžádat si souhlas k další jízdě a druhá funkce spočívá v upozornění přiblížení jiného vlaku. Aplikace dá zvukový signál a i na obrazovce na to upozorní," popsal Nebeský.

I v místech, kde není mobilní signál dokáže aplikace, podobně jako navigace v autech odhadnout pohyb vlaku a po následném připojení do mobilní sítě se poloha upřesní.

Podle nebeského ČD začaly s vývojem aplikace jsme začali okamžitě po nehodě v Perninku. Po otestování ji chce nainstalovat strojvůdcům na tratích, kde jezdí ČD i její dceřiná společnost ČD Cargo, ale nabídnou i ji i dalším dopravcům na železnici.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) by data z aplikace pomohla i záchranným složkám. Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Volf dnes řekl, že by hasiči i další složky uvítaly, kdyby měly přesné informace o pohybu vlaků, protože nehody na železnici se často stávají v těžko přístupných místech a účastníci nehody neumí většinou přesné místo popsat. Do budoucna by mohly záchranné složky například získávat ze systému i data o počtu cestujících a podobně.

V Česku je asi 60 tratí, na kterých není elektronické zabezpečení. Podle Nebeského jde asi o 1700 kilometrů tratí, na kterých jezdí převážně České dráhy, ale i soukromí dopravci. Aplikace tak má pomoci, než budou tratě vybaveny standardním zabezpečovacím systémem, který by nehodám, které způsobí lidská chyba, mohl zabránit.

České dráhy v současné době zaměstnávají přibližně 3800 strojvedoucích a podle Nebeského mají ČD po dlouhé době prakticky naplněný stav. I když interní systém dopravce neumožňuje, aby strojvedoucí nedodržovali zákonné podmínky pro svou práci, podle generálního ředitel ČD není možné zcela zajistit, aby ve svém volnu například nejezdili pro jiné dopravce nebo nedělali jinou zátěžovou činnost.