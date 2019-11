Česko a Slovensko má propojit rychlodráha, ministři dopravy si plácli

Trať by měla být součástí velkého železničního spojení mezi zeměmi V4. Už dříve byla kvůli přípravám trati vytvořena expertní skupina, ve které zasedají zástupci všech zúčastněných zemí, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Skupina má za úkol najít řešení technických parametrů trati. Výsledkem projektu by mělo být zkrácení doby cestování mezi Varšavou, Ostravou, Brnem, Prahou, Bratislavou a Budapeští.

📌Společně jsme také hovořili o přípravách vysokorychlostních tratí a modernizaci železničních koridorů. Do roku 2⃣0⃣3⃣0⃣ se cesta mezi Prahou a Bratislavou zkrátí o 35 minut. 🚂🚃🚃 — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) November 11, 2019

"Slovensko si uvědomuje vysokou přidanou hodnotu tohoto projektu do budoucnosti. Posílíme tím konkurenceschopnost středoevropského regionu a poskytneme lidem možnost cestovat pohodlně, rychle a ekologicky," uvedl dnes po jednání Érsek.

Dnešní společné prohlášení zdůrazňuje potřebu rozvoje vysokorychlostní železniční trati a také tradičního vlakového spojení obou zemí.

Kremlík dnes po jednání rovněž uvedl, že informoval slovenského ministra o přípravách na spuštění nového mýtného systému v České republice, který začne fungovat od 1. prosince. Kremlík kvůli tomu Érseka požádal o pomoc při informování slovenských dopravců o nutnosti registrace do nového systému.

Dalším tématem dnešního jednání byla spolupráce obou zemí při vývoji autonomních, tedy samořízených vozidel nebo české přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Slovensko kvůli projektu vypracuje vlastní studii proveditelnosti, která by měla zkoumat efektivitu projektu pro naše východní sousedy.

V Česku se připravuje několik rychlodrah. Jejich výstavba by měla výrazně zvýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. Správa železnic vybrala pět úseků, jejichž příprava by měla postupovat ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice - Poříčany, dále Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno -Vídeň/Bratislava a dva úseky trati mezi Prahou a Drážďany. Stavba prvního úseku by měla začít v roce 2025.