Česko má mít do čtyř let 200 kilometrů nových dálnic, vyplývá z programu vlády

Vláda zároveň chce zavést větší kontrolu efektivity vynaložených peněz a času na dopravní stavby. Vyplývá to z programového prohlášení vlády.

Vedle stavby Pražského okruhu, D35 a dostavby D1 mezi Říkovicemi a Přerovem chce vláda do konce roku 2025 zprovoznit například obchvat Českých Budějovic a další úseky D3 či prodloužit dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončena by měla být také dálnice D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, dále tři úseky o celkové délce 21,4 kilometru na dálnici D55 a také další části Velkého městského okruhu v Brně na silnici I/42. Pokročit chce vláda i se stavbou příhraniční části D11, prodloužení dálnic D52, D43 a středočeské části dálnice D3.

V úsecích, kde nebude nutná dálnice, je cílem zvýšit kapacity vybraných silnic první třídy. Koalice zároveň slibuje minimálně šest miliard korun ročně od roku 2023 na opravy silnic druhé a třetí třídy. Součástí stavby dálnic a silnic má být také budování nových odstavných ploch pro kamiony, kterých by do čtyř let mělo být více než 4500.

Na železnici je prioritou vlády příprava vysokorychlostních tratí, které chce zároveň napojit na některá krajská města. Ke stavbě by následně měly být připraveny první části rychlotratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně. Dalším cílem na železnici je modernizace až 290 kilometrů stávající železniční sítě, včetně klíčových dopravních uzlů v Plzni a Pardubicích. Začít by měla také přestavba železničního uzlu v České Třebové. Urychlit chce koalice také stavbu trati z centra Prahy na ruzyňské letiště.

Ve veřejné dopravě chce vláda zlepšovat podmínky pro cestování, například rychlejší obnovou vozového parku na železnici, rozšířením platnosti jednotné jízdenky i do autobusové dopravy a otevírat železniční trh. V polovině letošního roku vláda plánuje zrevidovat současný systém slev pro studenty a důchodce, který jim nyní zajišťuje slevu 75 procent.

Další změny plánuje koalice v legislativě. Jednou z novinek by mohlo být zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Aktualizován by měl být také sankční systém u dopravních přestupků a Ředitelství silnic a dálnic se bude transformovat v novou státní organizaci. Koalice se chce věnovat také možnostem rozšíření mýtného a vážení kamionů na dálnicích. Dalším cílem je dokončení digitalizace dopravně-správních agend.

Výstavbu dopravní infrastruktury v čele se zrychlením budování dálnic a železnic měla i předchozí vláda. Podle ní k tomu měl přispět nový stavební zákon. Ten se však nová koalice chystá upravit.