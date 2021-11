Česko se opět potýká se sněhem. Hrozí náledí, jazyky i uzavírání silnic

V Karlovarském kraji sněží, ve vyšších polohách zůstává sníh na silnicích

V Karlovarském kraji od pondělního večera sněží. Hlavně ve vyšších polohách sníh na silnicích zůstává a kvůli sílícímu větru se mohou tvořit i sněhové jazyky. Kluzké jsou ale i silnice nižších tříd například na Chebsku. Řidiči by měli být opatrní, upozorňují silničáři.

Před sněhem na vozovce varují silničáři hlavně v Krušných horách. Vrstva sněhu s vyjetými kolejemi je například na hlavním tahu ve směru z Ostrova na Boží Dar. Náledí se vyskytuje například na silnici u Mnichova na Chebsku. U Teplé uvázl kamion.

Řidiči musí v Krkonoších opatrně, na hřebenech čtvrt metru sněhu a má dál sněžit

Řidiči musejí být při cestě do Krkonoš opatrní. Řadu silnic tam pokrývá vrstva ujetého sněhu. Na hřebenech hor leží asi čtvrt metru sněhu, z toho je zhruba polovina nového. Ujetý sníh leží i na silnicích v Orlických horách, kde si řidiči musejí dát pozor i na sněhové jazyky, uvedli silničáři a horská služba.

Silnici druhé třídy číslo 301 v obci Česká Metuje na Náchodsku dnes ráno zablokovaly dva zapadlé kamiony. Policie dobu uzávěry odhadla do 12:00. V Teplicích nad Metují na Náchodsku hasiči pomohli ráno vyprostit autobus, který uvízl na krajnici a na namrzlé silnici se nemohl rozjet. "Silničáři vozovku posypali a vyprošťovacím automobilem jsme pak dostali autobus zpět na cestu," uvedli hasiči na twitteru.

U podkrkonošských Mladých Buků na Trutnovsku dnes ráno sjela dodávka z kluzké silnice do příkopu a hasiči ji vyprostili. Po třech kilometrech řidič dodávky skončil v příkopu opět, ale auto se už převrátilo na bok. Vyprostit jej bude muset specializovaná firma, uvedli hasiči.

Meteorologové v kraji pro dnešek varovali před silným větrem a dalším sněžením. Vítr by měl postupně zesílit a na horách by mohl mít v nárazech rychlost až 110 kilometrů v hodině. V nižších polohách by mohl mít místy rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Místy by dnes v kraji mohlo napadnout pět až deset centimetrů sněhu, na horách by to mohlo být až 20 centimetrů. "Od vyšších poloh očekáváme místy tvorbu sněhových jazyků, na horách i závějí," uvedli meteorologové.

V Krkonoších by řidiči měli být opatrní především při cestě na hřebenovou Malou Úpu a na cestě z Dolního Dvora do Strážného, kde silnice místy pokrývá zledovatělá vrstva sněhu silná až pět centimetrů. Slabá vrstva sněhu byla po sněhových přeháňkách dnes ráno i na silnicích ve vyšších polohách Jičínska.

Silničáři pro nákladní dopravu kvůli sněžení uzavřou silnici I/10 na Harrachov

Silničáři dnes od 11:00 na základě výstrahy meteorologů (ČHMÚ) ohledně sněžení preventivně uzavřou pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo trvat do dnešní půlnoci. ČTK o tom informoval Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

"V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn," uvedl. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," dodal Bark.

Silnice v horských oblastech Libereckého kraje pokryl nový sníh, v noci připadlo místy několik centimetrů. Meteorologové varují také před lokálním výskytem náledí a zmrazků, přes den se přidá i silný vítr. Meteorologové očekávají nárazy větru kolem 55 kilometrů v hodině, na horách až 70 kilometrů. V kombinaci silného větru a sněžení se mohou zpočátku od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, uvedl Český hydrometeorologický ústav v předpovědi pro Liberecký kraj. Místy může přes den připadnout dva až osm centimetrů sněhu, na horách až 15 centimetrů převážně mokrého sněhu.

Silnice v kraji byly ráno s opatrností sjízdné. Pro nákladní auta nad šest tun je od pondělí v důsledku předchozího sněžení uzavřená na Liberecku silnice III. třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, řidiči kamionů musí po silnici I/13 přes Frýdlant. Na několika místech v kraji průjezd vozidel komplikují nehody. V příkopě na silnici 15 u Blíževedel na Českolipsku skončilo v noci podle dopravního webu policie nákladní auto, další vozidlo vyjelo mimo vozovku na silnici 65 u Rádla na Jablonecku a mezi Zásadou a Loužnicí na Jablonecku je zapadlý autobus.

Řidiči v Moravskoslezském kraji by zejména v horách měli být více opatrní

Řidiči by dnes měli na silnicích v Moravskoslezském kraji zejména v horských oblastech dbát zvýšené opatrnosti. Silnice jsou mokré po chemickém ošetření, někde jsou sněhové přeháňky či prší se sněhem a je snížená dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd například na Opavsku je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je uzavřena silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Na mokrých silnicích na Vsetínsku se místy může tvořit náledí

Na mokrých silnicích na Vsetínsku se dnes ráno může místy tvořit náledí. Na Kroměřížsku hrozí při poklesu teplot riziko namrzání vozovek. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako většina ostatních silnic ve Zlínském kraji, které jsou mokré nebo vlhké. V okolí Horní Bečvy na Vsetínsku na nich leží sníh. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes zataženo se sněhovými přeháňkami a slabým větrem. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

V regionu Lanškrouna či Poličky se mohou tvořit sněhové jazyky

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje se dnes mohou tvořit sněhové jazyky. Krajští cestáři upozorňují na regiony Hlinska, Lanškrouna a Poličky, uvedli na webu.

V regionu Železných hor na Chrudimsku zůstává na vozovkách, které jsou udržované drtí, ujetá vrstva sněhu, v lesních úsecích může být zledovatělá.

Kromě možnosti tvorby sněhových jazyků je na silnici I/11 mezi Jabloncem nad Orlicí a Červenou Vodou na Orlickoústecku vrstva ujetého sněhu. Silničáři tam nesmí používat posypové soli, komunikaci udržují drtí.

Ostatní silnice druhých a třetích tříd jsou zatím mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností, silnice prvních tříd také.

Na silnicích Vysočiny jsou místy sněhové jazyky, přes den bude foukat a sněžit

Na vozovkách v Kraji Vysočina se dnes začaly tvořit sněhové jazyky, hlavně ve vyšších návětrných polohách. K ránu byly jinak hlavní silnice mokré po chemickém ošetření, na nesolených trasách byla vrstva ujetého sněhu posypaná drtí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený. Teploty byly ráno jeden až dva stupně pod nulou.

Vítr bude foukat i přes den. Podle výstrahy meteorologů může mít v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině. Místy také může připadnout pět až deset centimetrů sněhu.

Na Vysočině byly sněhové přeháňky i v pondělí večer, na několika místech nemohly vyjet kamiony. "Ale většinou se to vyřešilo bez větších problémů," uvedl dispečer. Doprava se zklidnila asi hodinu před půlnocí. Silničáři měli v kraji přes noc 145 výjezdů.