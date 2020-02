Chcete se mít jako v zahraničí? Tak vám všechno sebereme. Poslanec prozradil, proč jsou jinde úspěšnější

Vyvlastnit, začít stavět dálnici a pak se s vlastníky dohodnout. To je řešení, které by výstavbu dálnic u nás zrychlilo a posunulo na evropskou úroveň. Na podobném principu totiž funguje Polsko, které staví stovky kilometrů ročně.

V Česku naopak nejsou podle České televize výjimkou roky, kdy se neotevře vůbec nic, nebo třeba jen čtyři kilometry nové dálnice. Podle Martina Kolovratníka z ANO by byla potřeba inspirovat se v zahraničí, abychom mohli stavět tak rychle jako oni.

"Polsko má v zákoně řečeno, že když je liniová stavba schválena, získá územní rozhodnutí, v ten moment stát získá ze zákona i práva k pozemkům. Může hned stavět. Vyrovnání s majiteli řeší až následně," uvedl.

To je ale v současné Poslanecké sněmovně neprojednatelné, Češi by totiž něco takového nestrpěli. "Zkuste si to představit u nás. V prostředí České republiky dostaneme za uši, že vyvlastňujeme, že jsme se vrátili před rok 1989," dodal.

Přesto v podobném způsobu fungování vidí budoucnost. Automatické vyvlastnění by se například mohlo týkat staveb, které by byly zařazeny na strategický seznam.