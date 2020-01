D1 u Přerova se hned tak nepostaví. Bylo podáno devět odvolání

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, v kterém nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách.

Odvolání proti změně územního rozhodnutí na D1 z Přerova do Říkovic podaly tři spolky, mezi kterými je například organizace Děti Země. Odvolalo se také šest občanů z Dluhonic u Přerova, v jejichž blízkosti trasa rychlostní komunikace vede. "Účastníci řízení se mohou vyjádřit do 22 dní od vyvěšení (oznámení na úřední desce), tedy do 25. ledna," uvedl dnes Miroslav Patrik z organizace Děti Země.

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Odvolání proti změně územního rozhodnutí, které podala organizace Děti Země, má deset bodů. "Upozorňujeme v nich na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek," řekl Patrik.

Pavel Horák z Dluhonic ve svém odvolání upozornil na to, že původní územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2006 a podle stavebního zákona mělo platnost maximálně pět let. Podle Horáka dřívější stanoviska ohledně dopadu této dopravní stavby na životní prostředí už nejsou aktuální, a to i kvůli změně územního rozhodnutí, jež upravila některé parametry dálnice.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever. Z něho se podle Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám.

Děti Země v odvolání žádají o posouzení varianty trasy D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu. Aktivistům se nelíbí ani rozhodnutí přerovského magistrátu pokácet kvůli stavbě jeden strom a keře na ploše více než čtvrt hektaru.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) odvolání zkomplikují přípravu stavby D1 z Přerova do Říkovic. "Pokud jde o rok 2021 (zahájení stavby), netroufám si za současného právního stavu odhadnout," řekl Kremlík loni v prosinci při otevření části D1 z Lipníku do Přerova.

ŘSD před podáním odvolání odhadovalo, že schválená změna územního rozhodnutí ke stavbě D1 u Přerova by měla nabýt právní moci letos na jaře. Stavební povolení chtělo vyřídit do června. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by díky tomu mohlo začít také letos. Podle nových odhadů bude poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.