Dálnice D10 se uzavře. Půjde o víkendové noční práce

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje v tomto roce provede komplexní rekonstrukci mostu ev.č. 2769-1. Z důvodu bourání tohoto nadjezdu nad dálnicí D10, který se nachází na silnici III/2769 spojující Kosmonosy a Horní Stakory, bude po dobu demolice úplně uzavřena dálnice D10 v obou jejich směrech, a to v úseku mezi MÚK EXIT 46 Kosmonosy a MÚK EXIT 53 Bakov n./Jizerou zcela uzavřena. Provoz bude převeden na značenou objízdnou trasu.



Uzavírka dálnice je plánovaná od soboty 2. dubna od 19 hodin do neděle 3. dubna do 9 hodin.



Ředitelství silnic a dálnic ČR dále upozorňuje, že Škoda Auto jako investor bude v průběhu roku realizovat stavbu nového nadjezdu nad dálnicí D10 cca v km 46,1 nedaleko MÚK EXIT 46 Kosmonosy, který bude součástí jím budované nové infrastruktury pro nákladní dopravu do závodu V průběhu soboty 2. dubna 2022 a neděle 3. dubna 2022 nejdéle do 13 hodin proběhne v souvislosti s touto stavbou výstavba dopravně inženýrského opatření.

Aby mohl být postaven pilíř mostu ve středovém dělícím pásu dálnice bude v inkriminovaném místě uzavřen v obou směrech levý jízdní pruh. Doprava na Prahu i Turnov bude v obou směrech vedena 2 provizorními jízdními pruhy šířky 2,75 a 3,5 metrů. S tímto omezením musí řidiči počítat přibližně do 2. poloviny června 2022.