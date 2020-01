Dálnice D3 opět průjezdná. Kamion prorazil svodidla a vjel do protisměru, čtyři zranění

Aktualizováno 6.1.2020, 18:14 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dálnice D3 byla dnes na 90. kilometru u Soběslavi ve směru na Prahu zhruba pět hodin zavřená. Nyní je v obou směrech opět průjezdná. Kamion z neznámých příčin prorazil svodidla a vjel do protisměru, kde se srazil s osobním autem a převrátil se na bok. Při nehodě se zranili čtyři lidé. D3 byla směrem na Prahu zavřená od 13:00 do 18:00. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.