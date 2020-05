Dálnice D1 je neprůjezdná. U Přerova se vysypal kamion

Podle původních informací měla uzavírka dálnice trvat jen dopoledne, provoz v obou směrech však i nadále stojí.

Nehoda se stala před 06:00 mezi Horní Moštěnicí na Přerovsku a Žálkovicemi na Kroměřížsku, katastrálně jde již o území Zlínského kraje. "Aktuálně to má být do 15:00 v obou směrech neprůjezdné. Na místě kromě vysypaného nákladu vyteklo i velké množství nafty, čistili to hasiči, stále je to ale ještě uzavřené," řekla ČTK mluvčí policie Lenka Javorková.

Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů z Olomouckého kraje. Kamion měl v nádrži asi tisíc litrů nafty. Mluvčí hasičů Zdeněk Hošák uvedl, že hasiči dopoledne přečerpali pohonné hmoty, zásah už na místě ukončili.

Policie odklání dopravu přes sjezd na 264. kilometru na silnici č. 55.