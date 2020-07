Další dálkový let obnoven. Emirates obnoví linky mezi Prahou a Dubají

"Po oznámení znovuotevření hranic Dubaje jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po našich službách, a proto také pokračujeme v postupné obnově naší letecké sítě. Nadále úzce spolupracujeme s příslušnými orgány, abychom co nejdříve obnovili letecký provoz a zajistili dostatečnou ochranu zdraví a bezpečí naších zákazníků a zaměstnanců," uvedl obchodní ředitel Emirates Adnan Kazim.

Praha tak patří do další vlny obnovování provozu Emirates. Spolu s českým hlavním městem dopravce obnoví od poloviny července do poloviny srpna lety do dalších pěti měst po celém světě. Už dříve společnost ohlásila návrat do dalších více než 50 měst.

Linka Emirates tak bude třetí dálkovou linkou, která bude obnovena na pražském letišti po přerušení provozu během koronavirové krize. Vedle toho dopravci obnovují i další linky, zejména v rámci Evropy. Letiště už tak v minulém týdnu mělo potvrzeno lety do více než 70 destinací.